Playout Serie B, conclusa assemblea della Lega: due ipotesi al vaglio

Si è svolta oggi, venerdì 23 maggio, l’assemblea della Lega B durante la quale si è discusso delle ragioni che hanno portato al rinvio dei playout e si è iniziato a valutare le possibili date per il recupero degli stessi.

Tra i protagonisti dell’incontro figurano il direttore generale della Salernitana, Milan, il presidente della Sampdoria, Manfredi, e naturalmente il presidente della Lega B, Bedin. Assente invece Massimo Cellino, patron del Brescia.

Dalle prime indiscrezioni emerse — in attesa della discussione definitiva prevista per il Consiglio Federale di lunedì 26 maggio — sembra prendere forma l’ipotesi di riprogrammare le sfide tra Sampdoria e Salernitana a metà giugno: l’andata potrebbe disputarsi il 19 giugno 2025 a Genova, mentre il ritorno sarebbe previsto per il 24 giugno 2025 allo stadio “Arechi”.





Non è però da escludere un anticipo delle date: qualora la sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale, relativa al ricorso presentato dal Brescia, venisse ritenuta fondata, i playout potrebbero essere giocati già il 12 e 18 giugno 2025.

