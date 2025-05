Caos playout Serie B, il Brescia farà ricorso. La Salernitana prepara azioni legali

Arrivano le prime reazioni dopo le clamorose indiscrezioni riguardanti la Serie B: il presidente del Brescia Massimo Cellino e l’ad della Salernitana Maurizio Milan hanno commentato l’indiscrezione che vorrebbe le rondinelle retrocesse in Serie C a causa di 4 punti di penalizzazione che arriverebbero per irregolarità in pagamenti risalenti a febbraio. La Lega B, in attesa che si sviluppino le questioni in causa, ha rinviato i playout in programma tra Salernitana e Frosinone. Spettatrice interessata anche la Sampdoria, condannata alla Lega Pro, che nel caso in cui il Brescia venisse retrocesso avrebbe un’ulteriore chance tramite i playout.

Il presidente del Brescia Massimo Cellino, si è espresso sulla situazione tramite un SMS: “Truffati dalla società che doveva versare i contributi con i crediti d’imposta. Faremo ricorso”, si nelle ne Il Corriere della Sera. L’obiettivo del Brescia è quella di ricevere una penalizzazione di due punti invece di quattro, così da disputare i playout.

L’ad della Salernitana Maurizio Milan commenta così la vicenda: “Tuteleremo la Salernitana in ogni sede, anche al fine di non turbare la regolarità della stagione, che è interesse dell’intero movimento calcistico. Come sancisce la legge statale, ogni penalizzazione va applicata alla fine del campionato ed alla fine di ogni giudizio riguardante l’eventuale penalizzazione. Ogni interpretazione diversa viola i principi normativi.”





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA