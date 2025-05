Playout Serie B, ufficiale il rinvio delle partite a data da destinarsi

Il caos scoppiato attorno alla posizione del Brescia scuote profondamente la Serie B. La Lega B, con un comunicato ufficiale firmato dal presidente, ha disposto il rinvio a data da destinarsi dei playout inizialmente previsti per il 19 e 26 maggio 2025, in attesa degli sviluppi giudiziari in corso.

La decisione arriva dopo la comunicazione di conclusione delle indagini trasmessa oggi dalla Procura Federale, a seguito della segnalazione della Co.Vi.So.C. relativa a un’irregolarità fiscale da parte del club lombardo.

Trova conferma, dunque, l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport e del giornalista Nicola Binda. Il Brescia avrebbe utilizzato crediti d’imposta inesistenti per saldare il pagamento delle tasse nella scadenza di febbraio. L’irregolarità è stata confermata ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate solo il 16 maggio, dando il via a una reazione a catena che potrebbe riscrivere la classifica finale del campionato.





La penalizzazione attesa è di 4 punti, che farebbe scivolare il Brescia al terzultimo posto, decretando la sua retrocessione in Serie C assieme a Cittadella e Cosenza. Di conseguenza, cambierebbero anche gli scenari salvezza: Frosinone si salverebbe direttamente, Salernitana andrebbe al playout con vantaggio di classifica, mentre la Sampdoria verrebbe ripescata per giocarsi lo spareggio salvezza.

Per questo motivo, la partita Salernitana–Frosinone, inizialmente in programma per lunedì, è stata ufficialmente rinviata e annullata. Si attende ora la nuova calendarizzazione, che vedrebbe Salernitana – Sampdoria protagoniste del playout, con gara di ritorno all’Arechi.

