Palermo, la Curva Nord Inferiore: “Situazione chiara da dicembre, Gardini e Dionisi i responsabili”

Il gruppo ultras della Curva Nord Inferiore riassume in un comunicato tutti i concetti espressi nel corso del campionato: i tifosi ci hanno tenuto a ricordare come per loro la situazione fosse “chiara sin da inizio dicembre”, individuando in Gardini e Dionisi le maggiori responsabilità. Lo stesso gruppo già al termine della partita contro la Juve Stabia aveva risposto alle parole del consigliere Alberto Galassi, che aveva invitato Palermo ad “avere più memoria”.

IL COMUNICATO

Finalmente questo campionato fallimentare si è concluso, per noi la situazione era chiara sin da inizio Dicembre quando abbiamo iniziato le nostre contestazioni contro Gardini e Dionisi, INCOMPETENTI e responsabili di questo FALLIMENTO.

Dei tanti striscioni esposti, tutti azzeccati e veritieri, quello emblematico che spiega perfettamente la stagione è quello esposto nel nostro settore durante la partita contro il Bari: “UN ALTRO ANNO DI FAVOLE BUTTATO AL VENTO, SQUADRA E SOCIETÀ TOTALE FALLIMENTO”

Accompagnato dalle favole che società, dirigenza e allenatore ci raccontano ormai da 3 anni: “PROMOZIONE DIRETTA”, “IN 3 ANNI IN SERIE A”, “PROGETTO FORTE E VINCENTE”, “PALERMO TRA LE BIG”, “ROSA AMPIA E COMPLETA”, “CALCIATORI GRINTOSI E DETERMINATI”. Ancora una volta la posizione presa dalla Curva Nord si è rivelata coerente e conforme a ciò che la squadra ha continuato a dimostrare sul campo.





Dopo aver dato nuovamente fiducia alla squadra, dopo il calciomercato con l’acquisto di 3/4 giocatori che sembravano dare speranza a una squadra che di speranze non ne ha mai avute, siamo tornati a contestare per mettere fine a questa VERGOGNA.

Nonostante le critiche ricevute dalla piazza, prima contro là contestazione sugli spalti e poi con la decisione di disertare i play off, la Curva è andata avanti come un treno avendo ragione su tutto.

Gli ultras di Palermo hanno sempre dimostrato di morire per questa maglia, di seguire tutto l’anno in ogni dove la propria squadra del cuore… chi rimane sul divano a criticare deve fare silenzio e seguire le scelte di chi abbandona famiglia e lavoro per il Palermo.

PALERMO È STANCA, PALERMO MERITA RISPETTO, PALERMO MERITA DI PIÙ

CURVA NORD INFERIORE

