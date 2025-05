Playoff Serie D girone I, vince la Reggina: Scafatese ko ai supplementari

Finisce 1 – 0 per la Reggina lo spareggio contro la Scafatese, con gli amaranto che vincono così i playoff del girone I di Serie D. Una sfida tirata e combattuta, risolta nei tempi supplementari dopo una gara equilibrata e ricca di tensione.

La Reggina ha chiuso il campionato di Serie D al secondo posto con 77 punti, soltanto uno in meno del Siracusa, promosso direttamente. La Scafatese, invece, si è piazzata terza a quota 65, ben 12 punti dietro gli amaranto. A complicare ulteriormente i piani della squadra campana è stata l’espulsione subita al 96’, che ha reso ancora più difficile l’assalto finale. Ma anche la Reggina ha dovuto affrontare i supplementari in 10 uomini, nonostante ciò i padroni di casa hanno trovato la forza per segnare il gol decisivo al 120′ minuto.

Una vittoria importante per la Reggina: i playoff di Serie D servono infatti per stilare una graduatoria all’interno del quale sono presenti delle eventuali candidate a un ripescaggio in Serie C, situazione che potrebbe verificarsi in caso di mancata iscrizione o rinuncia di uno dei club aventi diritto.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA