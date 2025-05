Gazzetta – “Terremoto in B: Brescia penalizzato e retrocesso, cambia la classifica finale”

Clamorosa indiscrezione della Gazzetta dello Sport. Un’irregolarità nei pagamenti fiscali da parte del Brescia sta per provocare un vero terremoto in Serie B. Secondo quanto riportato da Nicola Binda, la Covisoc ha accertato che la società di Massimo Cellino ha utilizzato crediti d’imposta inesistenti per saldare le tasse alla scadenza di febbraio. L’irregolarità è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate solo il 16 maggio, generando una reazione a catena che riscrive la parte bassa della classifica.

Con una probabile penalizzazione di 4 punti, il Brescia scivolerebbe al terzultimo posto, retrocedendo in Serie C insieme a Cittadella e Cosenza. A beneficiarne sarebbero Frosinone, Salernitana e Sampdoria: i laziali otterrebbero la salvezza diretta, i campani andrebbero al playout con vantaggio di classifica, mentre la Sampdoria sarebbe ripescata per giocarsi lo spareggio salvezza.

Di conseguenza, la partita prevista per lunedì tra Salernitana e Frosinone viene rinviata e annullata: si attende la sentenza per programmare il nuovo playout tra Salernitana e Sampdoria, con ritorno all’Arechi.





La Covisoc ha trasmesso gli atti alla Procura Figc il 17 maggio, e il giorno dopo è stato inviato l’avviso di conclusione delle indagini. Ora si attende l’udienza di primo grado, probabilmente davanti al Tribunale Federale Nazionale. Se la sentenza sarà netta, si procederà immediatamente con i playout, assumendosi il rischio di un eventuale appello da parte del Brescia. In caso contrario, si aspetteranno i gradi successivi di giudizio.

Non si esclude che il Brescia abbia usato la stessa procedura irregolare anche per la scadenza di aprile: in tal caso, una seconda penalizzazione potrebbe colpire il club nella prossima stagione.

