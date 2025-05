Palermo, l’avventura di Dionisi è finita: i nomi dei possibili sostituti

Alessio Dionisi andrà via da Palermo. L’addio dell’allenatore, molto probabile fino a qualche giorno fa, è ormai praticamente certo dopo la sconfitta sul campo della Juve Stabia, che ha posto fine all’avventura dei rosa nei playoff. Manca solo l’ufficialità (e non sarà immediata) ma al di là delle dichiarazioni di circostanza è chiaro che non è ipotizzabile ripartire con lui in panchina.

Dionisi, numeri flop e rottura con l’ambiente

Finirà dopo solo un anno, quindi, l’avventura di Dionisi al Palermo. Difficile che il tecnico si dimetta, rinunciando al ricco contratto che lo lega al club rosanero per altre due stagioni. Poco probabile anche che l’esonero arrivi in tempi brevi: la società dovrà fare le dovute riflessioni e, come confermato anche dal consigliere Galassi, “City Group non prende decisioni dettate dall’emotività”.

Dionisi saluta dopo una stagione deludente sotto tutti gli aspetti. I freddi numeri bastano per raccontare un rendimento a tratti preoccupante: in 41 partite, tra tutte le competizioni, sono arrivate 15 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte, con una media punti di 1,34. Il suo predecessore, Eugenio Corini, in 69 partite aveva tenuto una media punti di 1,42.





Ma Dionisi ha avuto problemi di gestione del gruppo, di comunicazione e soprattutto nel rapporto con la piazza. Una storia mai decollata, che alla fine è sfociata in una contestazione durissima, rivolta direttamente alla sua persona, soprattutto da parte degli ultras.

Palermo, futuro in costruzione

Il Palermo deve guardare avanti e già circolano i nomi dei possibili sostituti di Dionisi. La situazione del direttore sportivo, però, è strettamente collegata alla scelta del nuovo allenatore. Carlo Osti ha il contratto in scadenza a giugno e ancora non ci sono indicazioni precise sul suo futuro. I prossimi giorni saranno indicativi per capire se l’esperto dirigente rimarrà oppure se sarà rivoluzione anche da questo punto di vista.

Una volta risolta la questione legata al direttore sportivo, si potrà pensare all’allenatore. Il nome più ‘caldo’ è quello di Fabio Pecchia, esonerato a febbraio dal Parma. Il tecnico rappresenta una certezza per la Serie B, avendo conquistato la promozione in tre occasioni: nella stagione 2016/17 col Verona, nel 2021/22 con la Cremonese e l’anno scorso, vincendo il campionato a Parma.

Più complicata l’opzione Filippo Inzaghi. L’allenatore che ha riportato il Pisa in Serie A è stato confermato dal presidente Corrado e nei giorni scorsi ha dichiarato di voler rimanere, anche perché con la promozione è scattata l’opzione per il rinnovo del contratto, che dunque scadrà tra due stagioni. È chiaro che davanti a un’offerta ambiziosa del Palermo potrebbero esserci ripensamenti, anche perché Inzaghi ha spesso parlato bene dell’ambiente rosanero e già negli scorsi anni si era parlato concretamente di un suo possibile arrivo.

Sullo sfondo c’è Alberto Gilardino, reduce dall’esonero (immeritato) al Genoa. L’ex attaccante conosce bene la piazza rosanero per averci giocato in Serie A nel 2015/16 e sarebbe un profilo apprezzato, viste le ottime prestazioni in Serie B nella stagione 2022/23, culminate con la promozione. Su di lui, però, è probabile che presto si facciano avanti club di Serie A alla ricerca di un nuovo allenatore.

Da non escludere un outsider come Davide Possanzini. L’allenatore del Mantova, alla prima stagione in Serie B, ha conquistato la salvezza con un’idea di gioco molto chiara e diversi club importanti lo stanno seguendo. Anche lui potrebbe rientrare nella rosa dei papabili nuovi allenatori, ma è chiaro che al momento si tratta soltanto di prime voci. Il futuro del Palermo si scriverà nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA