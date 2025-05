La Gazzetta di Mantova – “Palermo interessato a Possanzini per la prossima stagione”

Il Palermo guarda già al futuro, e secondo quanto riportato da La Gazzetta di Mantova, uno dei nomi più caldi per la panchina rosanero nella prossima stagione è quello di Davide Possanzini. L’attuale tecnico del Mantova, protagonista di una salvezza sofferta ma meritata in questo campionato di B, sarebbe finito nel mirino della dirigenza siciliana in vista di un possibile cambio alla guida tecnica, soprattutto nel caso in cui l’attuale corsa ai playoff non dovesse tradursi in una promozione in Serie A.

Un profilo emergente… ma già noto a Palermo

Non sarebbe un debutto assoluto in rosanero per Possanzini. L’allenatore bresciano, infatti, ha già lavorato a Palermo come vice di Roberto De Zerbi durante la breve ma intensa esperienza del tecnico sulla panchina rosa nella stagione 2016/2017. Ha pure indossato la maglia rosanero da giocatore nel 2005, seppur per poco. Un passato che rafforza la suggestione e crea un filo diretto con il club siciliano, alla ricerca di un profilo giovane ma già strutturato, con idee moderne e visione tattica innovativa.

Tra ambizione e manovre di mercato

Possanzini è ormai da tempo indicato da molti addetti ai lavori come uno dei tecnici emergenti più interessanti del panorama nazionale e non è escluso che possa presto trovare spazio anche in Serie A, indipendentemente dal Palermo. Un elemento da non sottovalutare è il recente cambio di procuratore da parte dell’allenatore: Possanzini è infatti entrato a far parte della scuderia di Paolo Busardò, agente di grande peso nel calcio italiano e internazionale. Busardò rappresenta, tra gli altri, Carlo Ancelotti, Bremer, Palmer, e Alessio Dionisi, attuale allenatore del Palermo, oltre a Niccolò Pierozzi, giocatore rosanero.





I rapporti con il club rosanero

La presenza di Paolo Busardò in qualità di agente di diversi protagonisti legati al mondo Palermo rafforza ulteriormente l’ipotesi di un interesse concreto del club nei confronti di Possanzini. I rapporti tra le parti sono descritti come ottimi, e questo potrebbe agevolare un eventuale accordo, qualora le condizioni si presentassero favorevoli.

Nel frattempo, il Palermo è atteso dal primo turno dei playoff contro la Juve Stabia, ma è chiaro che la società stia già ragionando a lungo termine. La scelta del prossimo allenatore potrebbe rappresentare un passaggio chiave per rilanciare le ambizioni.

