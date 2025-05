Baldini ‘spinge’ il Pescara: “Sogno e vivo per risalire in Serie B”

Silvio Baldini, allenatore del Pescara, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo Tuttosport, soffermandosi principalmente sui playoff per la promozione in Serie B, che sta affrontando proprio con la squadra biancazzurra. Il Pescara, infatti, ha recentemente eliminato il Catania, guadagnandosi l’accesso al turno successivo, dove affronterà la Vis Pesaro.

“Sogno e vivo ogni giorno per quel giorno, per poi essere libero di prendere la macchina, e tornare a casa. Lo sento, lo stadio mercoledì ci ha trascinato. Ma il calcio è soprattutto questo. E mi tornano in mente i periodi del Covid senza spettatori, che partite erano?”, dice l’allenatore.

Baldini poi aggiunge sulla squadra: “Devono continuare ad avere coraggio, glielo dico sempre. Niente calcoli, con le nostre idee, verso l’obiettivo. É un gruppo straordinario. Almeno sette di loro se non si perdono sono già pronti per la Serie A”.





