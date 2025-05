Galassi al GdS: “Il CFG investe sul Palermo e vuole la Serie A come i tifosi”

“Palermo in A ci andrà al 100%, quando però non si può stabilire perché il calcio è lo sport del diavolo, basta vedere la semifinale di Champions fra l’Inter e il Barcellona”. Questa l’opinione sui rosanero dell’uomo del City Galassi, intervistato dal Giornale di Sicilia. Secondo il consigliere di amministrazione,l’ad Gardini “non è mai stato in discussione”.

“Io e il City Foot-ball Group siamo contenti anche di questo ottavo posto. Anzi, siamo molto contenti, perché per il secondo anno di fila abbiamo centrato i play-off e non era per niente scontato – dice – . Bisogna capire una cosa, la Serie B è un campionato difficilissimo, il più complicato fra tutte le seconde divisioni europee. Il confine fra play-off, metà classifica e play-out è sottilissimo”.

Poi, I tifosi. “Abbiamo il massimo rispetto di loro, ma è giusto che sappiano che anche il City Football Group ama e tifa per questa maglia che ti prende e ti contamina. Sbaglia chi pensa che siamo freddi e distaccati, il Palermo è stata una scelta voluta e ponderata e al momento non si torna indietro. Abbiamo investito venti milioni per costruire il centro sportivo, che vorremmo anche ampliare, e per ammodernare lo stadio. Noi abbiamo una visione a medio-lungo termine. Non prenderemo mai una decisione di pancia, l’emotività gioca brutti scherzi”.





Capitolo Dionisi. “Tra chi ha cambiato l’allenatore quest’anno c’è chi giocherà I play-out e c’è anche chi è retrocesso. La società deve essere brava e lucida a tenere la prua dritta. Cambiare allenatore non rientra nella filosofia del nostro gruppo, la stabilità è fondamentale. Guardiola ha perso non so quante partite di fila quest’anno ma è ancora al City. Si cambia, poi, solo se c’è di meglio. E noi l’abbiamo Fatto cambiando il direttore sportivo. Ora giochiamoci questi play-off, poi faremo un bilancio e si prenderanno le decisioni sull’area sportiva”.

“Quando siamo arrivati qui, c’era solo una fotocopiatrice rotta in un ufficio. Oggi siamo una società strutturata, con decine di dipendenti, che investe sul territorio. Per questo dico di volerci bene. Noi siamo qui per rimanere, ma devono esserci le condizioni. Il tango si balla in due. Crediamo di essere benvoluti e ben accetti. Se in futuro non sarà così, il CFG non deve restare per forza. Torno sulla contestazione e dico che è il momento di ricompattarsi. Nessuno è mai andato in A da ottavo? Le statistiche esistono per esserec ambiate”.