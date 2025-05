Foschi: “Palermo, non condivido il comunicato degli ultras. I conti si fanno alla fine”

Rino Foschi, storico ex dirigente del Palermo, è intervenuto col suo consueto editoriale su TMW e ha commentato l’imminente inizio dei playoff di Serie B. Sabato è in programma il turno preliminare: i rosanero affrontano in trasferta la Juve Stabia, mentre il Cesena giocherà sul campo del Catanzaro.

“Ai playoff di Serie B lo Spezia sembra essere la candidata più accreditata per andare in A. C’è anche la Cremonese. E il Palermo ha un buon organico per giocarsela. Ma i liguri hanno condotto il miglior mercato e mi sembrano più attrezzati. Aria di contestazione a Palermo: sono ovviamente legato ai colori rosanero e quindi deluso per il momento che sta vivendo la squadra. A mio avviso una città passionale come Palermo merita che le persone che fanno parte della società vivano in maniera più coinvolgente la realtà con grande passione”, afferma.

“Vivevo giorno e notte per il Palermo con grinta e, appunto, passione: per fare il dirigente in rosanero servono motivazione ed entusiasmo. Inoltre non condivido il comunicato dei tifosi che diserteranno lo stadio: non è bello, l’ho vissuto sulla mia pelle, se mi fossero stati più vicini magari il nostro finale sarebbe stato diverso. Per esperienza personale dico che il Palermo ha bisogno di due componenti: una società che viva la città e la realtà in cui si trovano e che i suoi tifosi stiano più vicini di prima alla squadra. I conti si faranno alla fine“.





