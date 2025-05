Palermo, gli ultras della Nord: “Per noi la stagione finisce qui. Non ci saremo durante i playoff”

Gli ultras. della Curva Nord del Palermo prendono una decisione netta: il tifo organizzato considera la stagione chiusa e non parteciperà alle partite dei playoff di Serie B. Attraverso un comunicato congiunto della Curva Nord 12 e della Curva Nord inferiore, gli ultras fanno sapere che diserteranno la trasferta di Castellammare di Stabia ed eventuali partite in caso di passaggio del turno.

IL COMUNICATO

L’agonia è finita, negli ultimi 180 minuti di questo campionato cosa abbiamo visto? Le solite cose! Il bello e il cattivo tempo… dopo una vittoria zero continuità come al solito. Non abbiamo notato nessun cambiamento, nessuno scatto d’orgoglio, nessuna voglia di rivalsa, nulla di diverso se non lo stesso atteggiamento, gli stessi errori da squadra e mister. Dopo 38 partite non abbiamo visto nulla di quello che avevamo chiesto alla presentazione di agosto, solo immobilismo e nessuno che prende posizione, quindi la prendiamo noi.

𝐏𝐄𝐑 𝐍𝐎𝐈 𝐈𝐋 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐀𝐓𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐈𝐒𝐂𝐄 𝐐𝐔𝐈! 𝐋𝐚 𝐂𝐮𝐫𝐯𝐚 𝐍𝐨𝐫𝐝 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐨𝐟𝐟 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨. Giocatevi le vostre chance senza il nostro “clima negativo” Questa è la nostra decisione, radicale, netta, decisa! Sappiamo bene cosa siamo disposti a perdere pur di andare dritto! Non abbiamo nessuna paura di “stenderci sopra al burrone e di guardare giù”. Abbiamo dimostrato solo amore in questi 3 anni. È tempo di dimostrare determinazione! Semplicemente nessuno al momento merita la nostra presenza!





