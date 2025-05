Juve Stabia – Palermo, arbitra Di Bello: bilancio negativo con i rosa

È Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, l’arbitro designato per Juve Stabia – Palermo, primo turno preliminare dei playoff di Serie B, in gara secca. In questa stagione non ci sono precedenti tra il direttore di gara e i rosanero, ma lo storico generale non sorride al club di Viale del Fante.

I precedenti

Di Bello ha arbitrato il Palermo in 12 occasioni. Le prime tre risalgono al campionato di Serie B 2013/14, concluso con la promozione in Serie A: tutte vittorie per i siciliani. Nella stagione successiva, in massima serie, i tre incroci con l’arbitro si chiusero invece con altrettante sconfitte: due contro la Lazio e una contro il Parma.

Nel campionato 2015/16, Di Bello ha diretto due partite dei rosanero in Serie A: una sconfitta contro l’Empoli e un pareggio con il Bologna. Negli anni successivi altri quattro precedenti: due in Serie A – entrambe sconfitte, contro Juventus e Milan nella stagione 2016/17 – e due in Serie B, terminati in parità: 1-1 contro la Spal nel 2022 e 2-2 contro l’Ascoli, lo scorso 5 maggio 2024.





Completano la squadra arbitrale gli assistenti Lo Cicero e Bahri, con Rutella come quarto uomo. Al VAR ci sarà Pezzuto, assistito da Maresca all’AVAR.

La designazione completa

JUVE STABIA – PALERMO h. 19.30

DI BELLO

LO CICERO – BAHRI

IV: RUTELLA

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

LEGGI ANCHE

PALERMO, SI VA VERSO LA CONFERMA DI GARDINI