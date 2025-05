Palermo, Galassi a Torretta: si va verso la conferma di Gardini

Alberto Galassi nuovamente a Torretta: il consigliere d’amministrazione del Palermo nonché membro del board del City Group, è tornato in Sicilia dopo la fine della stagione regolare, culminata con il raggiungimento dei playoff dall’ultimo posto disponibile, l’ottavo. Una situazione che, soprattutto dopo il pareggio contro la Carrarese, ha riacceso lo sconforto della piazza palermitana.

Si va verso la conferma di Giovanni Gardini come amministratore delegato del Palermo: Galassi, che ne approfitterà anche per parlare con staff tecnico e calciatori, ha confermato la fiducia all’ad veneto e, come riportato da tuttomercatoweb.com, ha mandato un forte segnale verso la piazza dato che Gardini è stato negli ultimi giorni uno dei bersagli più presi di mira dalla tifoseria.

La presenza di Galassi può essere di buon auspicio: si tratta della terza visita in pochissimi mesi per il consigliere. Dopo le prime due volte il Palermo ha sempre vinto, prima contro la Salernitana, poi recentemente contro il Frosinone. Dionisi in primis ha sempre esaltato le abilità oratorie di Galassi, l’auspicio è che l’uomo del City Group trovi le parole giuste per caricare la squadra prima della partita contro la Juve Stabia.





Si comincia anche a programmare la prossima stagione: secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Bigon avrebbe contattato Leonardo Mantovani per quanto riguarda il profilo di capo scouting, ruolo al momento ricoperto da Leonardo Masieri.

LEGGI ANCHE

PALERMO AI PLAYOFF DA OTTAVO, MISSIONE IMPOSSIBILE

LE PAGELLE IRONICHE DI A&F