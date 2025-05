Catania, Toscano: “Non so chi meritava di passare, noi usciamo a testa alta”

Tutta la delusione di Domenico Toscano. Il tecnico del Catania ha parlato in conferenza stampa dell’eliminazione degli etnei contro il Pescara, arrivata dopo un doppio confronto alla pari in cui i siciliani sono usciti per il peggiore piazzamento durante il campionato. L’andata è infatti finita 0 – 1 per il Pescara mentre il ritorno è finito 1 – 2 per il Catania.

“C’è delusione, onestamente è molto difficile stabilire chi meritasse di passare il turno, perché il Pescara a Catania non credo sia stato tanto pericoloso – afferma -. I ragazzi l’hanno tenuta aperta fino alla fine, li ringrazio per quello che hanno dato soprattutto in questi playoff. Non so sinceramente chi ha meritato di passare il turno ma noi usciamo a testa alta“.

Toscano aggiunge: “Per me nell’arco dei 180′ il migliore non è stato il Pescara, però complimenti a loro per il passaggio del turno, vanno riconosciuti i meriti, in campionato ha fatto meglio usufruendo del vantaggio del piazzamento finale in classifica”.





