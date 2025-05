Sorteggio playoff Serie C, gli accoppiamenti del secondo turno nazionale / Baldini trova la Vis Pesaro

Definitivi tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Il Pescara di Baldini, che ha eliminato il Catania, affronterà la Vis Pesaro nel doppio confronto. Big match quello tra Crotone e Vicenza. La Giana Erminio trova la Ternana di Liverani. Atalanta U23 – Audace Cerignola è l’ultimo accoppiamento.

Le gare d’andata si disputeranno domenica 18 maggio in casa delle NON teste di serie. Le partite di ritorno, invece, verranno giocate in casa delle teste di serie mercoledì 21 maggio. Orari ancora da definire.

11.58 – FINE DEL SORTEGGIO.





11.57 – La vincente della semifinale B giocherà la finale d’andata in casa contro la vincente della semifinale A.

11.56 – La vincente tra Crotone e Vicenza giocherà in casa l’andata della semifinale B contro una tra Giana Erminio e Ternana.

11.54 – La vincente di AtalantaU23 e Audace Cerignola giocherà in casa l’andata della semifinale A contro una tra Vis Pesaro e Pescara.

11.53 – Adesso si definiranno gli accoppiamenti della semifinale A e della semifinale B per stabilire chi giocherà la gara d’andata tra le mura amiche e il conseguente ritorno in trasferta.

11.50 – Vis Pesaro e Pescara si sono già scontrate durante la regular season: la gara d’andata è finita 1-0 in casa della Vis, il ritorno 2-2 in Abruzzo.

11.47 – Atalanta U23 – Audace Cerignola è l’ultimo accoppiamento dei quarti di finale.

11.47 – La Vis Pesaro di Roberto Stellone giocherà contro il Pescara di Silvio Baldini.

11.46 – L’andata si disputerà domenica 18 maggio a Crotone.

11.44 – Primo vero big match dei quarti di finale. Il Crotone si è dimostrato una squadra pericolosa e ostica in queste prime fasi dei playoff, il Vicenza ha lottato col Padova fino all’ultimo per la Serie B diretta nel girone A.

11.43 – Il Crotone pesca il Vicenza.

11.40 – La gara d’andata si giocherà in casa della Giana, il ritorno a Terni.

11.39 – La sorpresa Giana Erminio giocherà contro la Ternana di Liverani.

11.38 – INIZIA IL SORTEGGIO.

11.37 – Le partite d’andata del secondo turno nazionale si giocheranno domenica 18 maggio. Le gara di ritorno, invece, si disputeranno mercoledì 21 maggio.

11.35 – La sorpresa Atalanta U23 ha eliminato l’esperta Torres con un sonoro 8 – 2 totale (7 – 1 per i bergamaschi all’andata, 2 – 1 per i sardi al ritorno).

11.32 – Ancora qualche minuto di attesa. Le squadre teste di serie giocheranno la gara d’andata in trasferta, mentre quella di ritorno tra le mura amiche.

11.30 – Sarà la mano di Felice Evacuo, ex attaccante del Trapani, ad estrarre le squadre. Crotone, Giana Erminio, Vis Pesaro e Atalanta U23 sono le formazioni NON teste di serie.

11.28 – Prosegue il cammino del Pescara di Baldini che ha eliminato il Catania al termine del doppio confronto. Gli abruzzesi approdano ai quarti di finali da teste di serie.

11.26 – Mancano pochi minuti all’inizio del sorteggio. Le teste di serie (Vicenza, Ternana, Audace Cerignola e Pescara) aspettano di conoscere le rispettive avversarie.

Si chiude il primo turno Nazionale, scendono in campo anche le seconde. I playoff di Serie C entrano nel vivo con il secondo turno nazionale (per dirla in maniera semplice, i quarti di finale). Per scegliere gli accoppiamenti si effettuerà un sorteggio, così come era capitato per il primo turno nazionale.

Secondo il regolamento, gli accoppiamenti di questo turno non seguono un tabellone prestabilito, ma vengono determinati tramite sorteggio, elemento che aggiunge ulteriore imprevedibilità e tensione alla corsa verso la promozione in Serie B. A partire dalle ore 11.30, la diretta testuale su Stadionews.

TABELLONE SECONDO TURNO NAZIONALE

Di seguito tabellone e teste di serie (indicate in grassetto). Accoppiamenti da determinare con sorteggio:

Vicenza – Crotone

Ternana – Giana Erminio

Audace Cerignola – Atalanta U23

Pescara – Vis Pesaro

Squadre NON testa di serie: Crotone, Giana Erminio, Vis Pesaro, Atalanta U23.

IL REGOLAMENTO

Ci sono quattro accoppiamenti da sorteggiare. Quattro le teste di serie: sono le seconde dei rispettivi gironi (Vicenza, Ternana, Audace Cerignola), e la ‘migliore’ delle vincenti del primo turno nazionale. Le quattro teste di serie vengono di conseguenza accoppiate con le altre quattro squadre non teste di serie.

Si gioca sulla distanza andata e ritorno. Le cinque squadre teste di serie hanno diritto a giocare il ritorno in casa e passano il turno in caso di pareggio nel doppio confronto (NON valgono i gol in trasferta; NON si gioca supplementari e rigori).