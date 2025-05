Repubblica – Juve Stabia ai play-off, debutto con il Palermo: “Il sogno è la serie A”

Dopodomani la Juve Stabia ospiterà il Palermo allo stadio Menti per il preliminare dei playoff, con inizio previsto alle ore 19:30. Si tratta di una partita ad eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati i tempi supplementari; qualora il risultato dovesse rimanere invariato, accederà al turno successivo la squadra meglio classificata in campionato, ovvero la Juve Stabia, senza ricorrere ai calci di rigore.

Pertanto, la formazione guidata da Pagliuca dispone di due risultati su tre. I gialloblù hanno concluso la regular season al quinto posto, determinando con lo 0-0 contro la Sampdoria la prima retrocessione in Serie C dei blucerchiati. “Dopo la sconfitta con la Reggiana – commenta Pagliuca – volevamo dare una risposta a noi stessi per arrivare ai playoff con il giusto entusiasmo. La squadra è stata fantastica. Questo è un viaggio straordinario”.

“Quanto raggiunto ci rende fieri ed orgogliosi. La prossima sarà una sfida secca contro uno dei club più forti del campionato. La affronteremo con la volontà di migliorarci. Ce la metteremo tutta”, ha concluso Pagliuca.