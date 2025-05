Pescara, Baldini: “Abbiamo avuto fortuna al ‘Massimino’, il Catania tra le più forti”

Parla Silvio Baldini. L’allenatore del Pescara ha parlato al termine della qualificazione raggiunta contro il Catania, nonostante la sconfitta nella partita di ritorno.

“Il Pescara ha affrontato una grande squadra con valori importanti come il Catania .- afferma Baldini -. C’è stata anche un pizzico di fortuna all’andata ma siamo riusciti a portarla in porto. Appello ai tifosi non ne faccio, mi auguro che andando avanti riusciremo a fare sold-out non solo in curva ma in tutto lo stadio”

Il tecnico elogia gli avversari: “Con il Catania è stato un bel test per noi, è di fatto una delle formazioni più forti del campionato. Questa sera con il doppio vantaggio di poter non subire più di due reti di scarto, siamo riusciti a portarla in porto”.





