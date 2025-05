Playoff Serie B, Juve Stabia – Palermo: info settore ospiti. Capienza e prezzo del biglietto

La Juve Stabia apre la vendita dei biglietti del settore ospiti per il match contro il Palermo, valido per il turno preliminare dei playoff di Serie B. Il club campano comunica che il costo del biglietto sarà di 30 euro più prevendita e che “la vendita per i residenti in provincia di Palermo e in possesso della fidelity card è consentita esclusivamente per il settore ospiti”.

IL COMUNICATO

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che per il primo turno dei Play Off del campionato di SerieBKT, Juve Stabia-Palermo, il settore ospiti (Curva Ferrovia) avrà, come di consueto, capienza di 300 posti.

La vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Palermo e in possesso della fidelity card è consentita esclusivamente per il settore ospiti al costo di Euro 30,00 + diritti di prevendita tramite il sito etes.it o nei punti vendita a partire da oggi, giovedì 15 maggio.





