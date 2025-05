(AGGIORNATO IL 15 MAGGIO, ORE 15.04). Ecco le probabili formazioni di Juve Stabia – Palermo, match valido per il turno preliminare dei playoff della Serie B 2024/25 (appuntamento sabato 17 maggio, alle ore 19.30, stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia):

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Pierobon, Rocchetti; Piscopo; Adorante, Candellone.

Indisponibili: Buglio, Sgarbi, Fortini, Andreoni





Squalificati: /

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakité, Baniya, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Di Francesco; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Magnani

Squalificati: Nikolaou

Dionisi sceglie i ‘titolarissimi’ per il turno preliminare dei playoff. Contro la Juve Stabia dovrebbe tornare in campo la stessa formazione che ha battuto il Frosinone, con l’unica novità di Ceccaroni al posto dello squalificato Nikolaou. Basta esperimenti, non si può sbagliare. Non ci sarà Magnani, ancora alle prese con l’infortunio alla gamba sinistra.

DIFESA

In porta ci sarà Audero. Con Magnani ancora indisponibile, Baniya viene confermato al centro della difesa a tre. Sul centrodestra spazio nuovamente a Diakité, mentre Ceccaroni, rientrato contro la Carrarese, è pronto a riprendersi il suo posto sul centrosinistra.

CENTROCAMPO

Blin ha scontato la squalifica ed è pronto a riprendere il posto in mezzo al campo. Al suo fianco dovrebbe tornare Gomes, pienamente recuperato dopo il recente stato febbrile. Sulle corsie esterne, Pierozzi è favorito a destra, mentre a sinistra toccherà a Di Francesco.

ATTACCO

Dopo essere stato impiegato a centrocampo contro la Carrarese, Segre torna nel suo ruolo abituale di trequartista sul centrodestra. Confermati Brunori sulla trequarti di sinistra e Pohjanpalo al centro dell’attacco.

