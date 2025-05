Il Palermo femminile torna alla vittoria dopo due mesi: battuta 2 – 1 la Salernitana

Dopo un digiuno di vittorie lungo quasi due mesi, il Palermo femminile di Rosalia Pipitone torna al successo, che mancava dal 23 marzo. Le rosanero battono la Salernitana e salgono all’ottavo posto, superando il Grifone Gialloverde e portandosi a quota 40 punti.

“Siamo contentissime per il ritorno alla vittoria. Oggi la squadra ha giocato un gran primo tempo – ha dichiarato l’allenatrice rosanero -. Siamo riuscite a vincere la partita grazie alla reazione d’orgoglio. Un plauso speciale va a Incontrera che ha sbloccato la gara con un gol incredibile direttamente da calcio d’angolo e al nostro pacchetto difensivo che ha saputo soffrire e si è dimostrato capace anche in fase di impostazione”.

La gara

Avvio brillante per il Palermo, che sblocca il match al 16’ del primo tempo grazie all’incredibile rete di Incontrera direttamente da calcio d’angolo. Il pareggio campano arriva a inizio ripresa, al 3′ minuto, con Tulimeri, ma le rosanero reagiscono con determinazione e si riportano in vantaggio con il terzo gol stagionale di Bonanno al minuto 27 del secondo tempo.





Prossimo turno

Nel prossimo turno, in programma domenica 25 maggio alle ore 15:30, il Palermo affronterà la Roma Calcio Femminile nel 29esimo e penultimo incontro della stagione regolare. Intanto, le ragazze di Pipitone restano in corsa per la Coppa Italia di Serie C: disputeranno infatti le semifinali l’8 giugno, con avversaria ancora da definire.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

DIONISI: “IL GOL UN FULMINE A CIEL SERENO”