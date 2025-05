Dionisi: “Loro più bravi. Il gol? Un fulmine a ciel sereno, non stavamo concedendo nulla”

Lo stesso copione visto durante tutta la stagione e il Palermo è fuori dai playoff. Vince la Juve Stabia meritando e secondo Alessio Dionisi, intervenuto dopo la gara, l’ha definita “una partita tosta ed equilibrata, ma loro sono stati più bravi e sono stati premiati”.

“Dovevamo portare la gara dalla nostra parte e sapevamo che per vincerla avevamo 120 minuti – prosegue -. Abbiamo giocato un primo tempo giusto, ma nel secondo non siamo riusciti a spingere di più nonostante l’inserimento di un altro attaccante”.

“Il gol è stato un fulmine a ciel sereno: non stavamo concedendo nulla – afferma -. Il nostro è stato un cammino con alti e bassi; nel finale dovevamo dare di più. Difficile giocare qui con un campo sintetico e contro una squadra che ha detto la sua per tutta la stagione.





Poi, Peda. “Un ottimo giocatore“. E le conclusioni finali. “Non sono e non siamo soddisfatti: non sono venuto a Palermo per giocare questo campionato, le aspettative erano più alte. Abbiamo, comunque, una squadra di gran valore”.

