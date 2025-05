Pagliuca: “Complimenti al Palermo, una grande squadra ben allenata”

Juve Stabia in festa. I campani battono il Palermo nel primo turno dei playoff e approdano in semifinale dove affronterann0 la Cremonese. Tra i più soddisfatti delle ‘vespe’ sicuramente il tecnico Guido Pagliuca, che è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara.

“Questo successo é di tutta Castellammare, della squadra, di chiunque lavora nell’ombra. Faccio i complimenti a tutti. Anche al Palermo, una grande squadra ben allenata – ha dichiarato -. Abbiamo giocato contro una piazza fortissima e siamo andati in modo ostinato a fare gol nonostante loro ci abbiano messo in difficoltà”.

Poi ha continuato: “Da domani penseremo alla Cremonese, abbiamo bisogno di recuperare. Sono sincero, non è una cosa simpatica giocare dopo tre giorni. Questo mi spiace e sono convinto che incide sulla partita e sulla prestazione. Ma noi siamo una squadra giovane. Abbiamo grande entusiasmo e una garnde comunità”.





