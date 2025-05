Siracusa – Guidonia in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Poule Scudetto Serie D

Appuntamento decisivo allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa: domenica 18 maggio 2025 alle ore 16.00, si gioca Siracusa – Guidonia, match valido per la terza giornata della Poule Scudetto di Serie D – Girone 3.

Una sfida che può decidere l’accesso alle semifinali nazionali, con i padroni di casa che possono ottenere il passaggio del turno con una vittoria, mentre il Guidonia è costretto a vincere per sperare nella qualificazione. Il tutto sarà visibile in diretta streaming, con opzioni per chi vuole guardare la partita su smart TV, smartphone o PC.

📺 Siracusa – Guidonia in tv e streaming: come vedere la partita in diretta

La diretta della partita non sarà trasmessa su emittenti televisive nazionali, ma sarà disponibile in streaming tramite la piattaforma ufficiale del Siracusa, SiracusaTV.





👉 Prezzo del ticket digitale: 7 euro

🔗 Link diretto alla piattaforma streaming: SiracusaTv

Come vedere Siracusa – Guidonia su Smart TV

Per seguire la partita sul grande schermo di casa, ecco le soluzioni:

Smart TV con browser web o app compatibili

Google Chromecast o Amazon Fire Stick , per trasmettere il contenuto dal dispositivo mobile

Collegamento via cavo HDMI dal computer, tablet o smartphone alla TV

Console compatibili (PlayStation, Xbox)

⚽ Poule Scudetto Serie D: la situazione del Girone 3

Quella di domenica sarà una sfida senza appello. Il Siracusa, dopo la vittoria per 3 – 1 contro il Casarano, è in testa al girone e con un successo sul Guidonia si garantirebbe il primo posto e l’accesso diretto alle semifinali.

Il Guidonia, invece, è chiamato all’impresa dopo la sconfitta rocambolesca per 4 – 3 contro il Casarano. Solo una vittoria può tenere vive le speranze di qualificazione, ma molto dipenderà anche dalla differenza reti e dalla classifica avulsa, in caso di arrivo a pari punti.

🗣️ Le parole del tecnico Turati e le assenze

Alla vigilia del match, l’allenatore del Siracusa Marco Turati ha messo in guardia i suoi: “Affrontiamo una squadra temibile, che sa mantenere il possesso e far male. Non saremo al massimo fisicamente dopo la promozione in Serie C, ma la voglia e l’entusiasmo ci spingeranno oltre”.

Il Siracusa dovrà fare a meno di Di Grazia e Alma per infortunio, e di Russotto, fermato dal giudice sportivo per due turni dopo la gara contro il Casarano.

📅 Siracusa – Guidonia: data, orario, diretta streaming

Partita: Siracusa – Guidonia

Competizione: Poule Scudetto Serie D – Girone 3

Data: Domenica 18 maggio 2025

Orario: Ore 16.00

Stadio: Nicola De Simone, Siracusa

Diretta streaming: SiracusaTV

Prezzo streaming: 7 euro

TV tradizionale: Non prevista