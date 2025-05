Reggina – Scafatese in tv e streaming: c’è la diretta, quando e dove vederla, link / Playoff Serie D

La Reggina sfida la Scafatese allo stadio “Oreste Granillo“ in una finalissima playoff di Serie D che profuma di riscatto e speranza. In palio non solo un trofeo simbolico, ma anche la concreta possibilità di accedere al ripescaggio in Serie C. Un appuntamento attesissimo dai tifosi amaranto, che potranno finalmente tornare allo stadio dopo la revoca della sanzione delle porte chiuse.

Per chi non potrà essere presente sugli spalti, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del club, con possibilità di visione anche su smart TV. Vediamo tutti i dettagli su dove vedere Reggina – Scafatese in tv e streaming, orario e modalità di accesso.

Reggina – Scafatese: data, orario e stadio

Partita: Reggina – Scafatese

Competizione: Finale playoff Serie D

Data: Domenica 18 maggio 2025

Orario: Ore 16.00

Stadio: Oreste Granillo, Reggio Calabria

Diretta streaming: dove vedere Reggina – Scafatese online

Tutte le partite casalinghe della Reggina vengono trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale del club. La sfida contro la Scafatese sarà disponibile acquistando il singolo evento al costo di 8,50 euro.





🔗 Link per l’acquisto dello streaming:

👉 playreggina1914 (sezione streaming partite)

Come vedere la partita su Smart TV o in televisione

Per guardare la diretta streaming sul proprio televisore sono disponibili varie opzioni:

Smart TV con browser collegata a internet

Dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire Stick

Cavo HDMI per collegare PC, tablet o smartphone alla TV

Console compatibili (PlayStation, Xbox)

Partita a porte aperte: revocata la sanzione

La Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso della Reggina, revocando la sanzione che imponeva la disputa della gara a porte chiuse. La partita si svolgerà regolarmente con il pubblico presente sugli spalti, una notizia che ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi amaranto.

Tuttavia, la Reggina dovrà scontare una squalifica del campo per una giornata, ma solo dalla seconda gara successiva alla pubblicazione della decisione.

Reggina – Scafatese: la finale per sognare la Serie C

È una Reggina affamata di rivalsa quella che si presenta a questa finale playoff. Dopo aver chiuso al secondo posto con 77 punti, a un soffio dalla promozione diretta, la squadra amaranto vuole chiudere la stagione con un successo che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica ripescaggio.

Dall’altra parte, la Scafatese ha chiuso terza con 65 punti e ha già dimostrato il proprio valore espugnando il Granillo all’andata per 0 – 1. Ma oggi il contesto è diverso. Oggi il Granillo riapre le porte alla sua gente.

Riepilogo informazioni utili

🎥 Streaming ufficiale : playreggina1914.it – Prezzo: 8,50€

📺 Come vedere la partita in TV : Smart TV, Chromecast, HDMI, console

🕓 Orario : 16:00 (domenica 18 maggio)

🏟️ Stadio : Oreste Granillo, Reggio Calabria

👥 Porte aperte: accesso consentito al pubblico