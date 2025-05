Crotone – Vicenza, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Crotone e Vicenza si ritrovano faccia a faccia in un quarto di finale dei playoff di Serie C che profuma già di finale anticipata. Il match, valido per l’andata del secondo turno nazionale, è in programma domenica 18 maggio alle ore 16.00 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone.

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TVA Vicenza, oltre che sui canali Sky e in streaming sulle principali piattaforme digitali. Una grande occasione per tutti i tifosi, sia in Veneto che nel resto d’Italia, per seguire un match ad alta tensione, con due piazze ambiziose pronte a tutto pur di tornare in Serie B.

Crotone – Vicenza in tv: dove guardarla in diretta

Per chi non potrà essere presente allo stadio, la partita sarà trasmessa in chiaro da TVA Vicenza, emittente visibile sul canale 13 del digitale terrestre in Veneto. Il collegamento dallo studio partirà alle 15.45, mentre il fischio d’inizio è previsto per le ore 16.00.





In alternativa, sarà possibile seguire l’incontro anche su Sky Sport, canale 251.

Canali disponibili:

TVA Vicenza – Canale 13 (digitale terrestre, Veneto)

Sky Sport (canale 251)

Diretta streaming: le piattaforme online

La partita sarà disponibile anche in streaming su:

Sky Go (riservato agli abbonati Sky)

NOW (piattaforma on demand di Sky)

Basterà un dispositivo connesso a internet – smartphone, tablet, PC o Smart TV – per godersi l’incontro ovunque ci si trovi.

Crotone – Vicenza: sfida da Serie B anticipata

L’ultima volta che Crotone e Vicenza si affrontarono era la stagione 2021/22 in Serie B: finì 1 – 1 in una sfida che precedette una retrocessione amara per entrambe. Tre anni dopo, i due club si giocano la promozione in uno dei duelli più attesi di questi playoff.

Il Vicenza, secondo classificato nel girone A, è rimasto fermo tre settimane dopo il testa a testa con il Padova per la promozione diretta, sfumato solo all’ultima giornata. I biancorossi arrivano con la voglia di riprendere il cammino, forti della solidità costruita nella regular season.

Il Crotone, invece, ha disputato una stagione all’insegna dell’attacco: media di 1,73 gol a partita, una delle più alte della Serie C. Nel turno precedente, ha rischiato grosso contro la FeralpiSalò: dopo il 3 – 1 dell’andata, ha tremato al ritorno per un incredibile errore difensivo che avrebbe potuto costare la qualificazione, evitato solo grazie a un provvidenziale fuorigioco rilevato dal VAR.

Crotone – Vicenza: data, orario, canale tv e streaming

Partita: Crotone – Vicenza

Data: Domenica 18 maggio 2025

Orario: 16.00 (collegamento ore 15.45)

Stadio: Ezio Scida, Crotone

Diretta TV: TVA Vicenza (canale 13 in Veneto), Sky Sport (canale 251)

Streaming: Sky Go, NOW