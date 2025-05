Atalanta Under 23 – Audace Cerignola, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Tutto pronto per Atalanta Under 23 – Audace Cerignola, match valido per l’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Una sfida storica, che vedrà protagoniste due squadre mai così vicine al traguardo delle Final Four, punto di accesso alla finale che assegnerà l’ultimo posto disponibile per la Serie B.

Si gioca domenica 18 maggio alle ore 18.15, in uno scenario d’eccezione: il Gewiss Stadium di Bergamo, impianto moderno che per la prima volta ospita una gara di Serie C. Emozione doppia per i ragazzi di Francesco Modesto, pronti a sfruttare l’onda lunga dell’8 – 3 complessivo rifilato alla Torres. Ma occhio all’Audace Cerignola, che parte con il piccolo vantaggio della miglior posizione in classifica e potrà qualificarsi anche in caso di doppio pareggio.

Dove vedere Atalanta U23 – Audace Cerignola in tv: diretta anche in chiaro

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252), disponibile per gli abbonati Sky. Ma non solo: ci sarà anche la diretta in chiaro su Rai Sport, visibile a tutti sul canale 58 del digitale terrestre. Una doppia copertura televisiva per una sfida che promette spettacolo.





Canali disponibili:

Sky Sport (canale 252)

Rai Sport (canale 58 DTT)

Streaming: come seguire Atalanta Under 23 – Cerignola online

Anche in streaming la copertura sarà completa. Il match potrà essere seguito su:

Sky Go (per gli abbonati Sky)

NOW (servizio on demand di Sky)

RaiPlay (gratuitamente, previa registrazione)

Qualsiasi dispositivo – smartphone, tablet, PC o smart TV – sarà sufficiente per seguire la partita ovunque ci si trovi.

Atalanta U23 – Cerignola: il sogno Final Four passa da Bergamo

Mai così in alto nella loro storia. Atalanta Under 23 e Audace Cerignola si giocano un posto tra le migliori quattro d’Italia nella fase playoff. La Dea dei giovani ha entusiasmato nel turno precedente, demolendo la Torres con un complessivo 8 – 3 e mettendo in mostra un gioco fluido, aggressivo, spettacolare.

Di fronte, però, troverà una Cerignola solida e ben organizzata, capace di gestire i momenti chiave e forte di un vantaggio regolamentare non da poco: grazie al miglior piazzamento in classifica, ai pugliesi potrebbero bastare due pareggi per accedere alla fase successiva.

Il primo atto andrà in scena al Gewiss Stadium, cornice inedita e suggestiva per la Serie C, che renderà l’appuntamento ancora più memorabile.