Vis Pesaro – Pescara, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Grande attesa per la sfida tra Vis Pesaro e Pescara, valida per l’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Le due squadre si ritrovano per la terza volta in stagione, stavolta in una doppia sfida che vale l’accesso alla Final Four e che si preannuncia carica di tensione, emozione e rivalità.

La partita è in programma domenica 18 maggio alle ore 18.15 allo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, uno dei campi più caldi dell’intera Serie C. Per chi non potrà essere presente allo stadio, è prevista la diretta tv anche in chiaro, oltre alla consueta copertura su Sky.

Dove vedere Vis Pesaro – Pescara in tv: i canali disponibili

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, canale 253 del decoder Sky, riservato agli abbonati. Ma la grande novità riguarda la diretta in chiaro: Rete8 trasmetterà gratuitamente l’incontro con ampio prepartita dalle ore 17.15.





Ecco il dettaglio:

Canale Sky Sport 253 (per abbonati Sky)

Rete 8 , canale 10 del digitale terrestre in Abruzzo

Rete 8, canale 73 in Molise

Diretta streaming: come seguire Vis Pesaro – Pescara online

Per chi preferisce lo streaming, ci sono diverse opzioni:

Sky Go (per abbonati Sky, su smartphone, tablet e PC)

NOW TV (servizio streaming on demand di Sky)

Basterà accedere con le proprie credenziali per seguire la partita in tempo reale anche da dispositivi mobili.

Vis Pesaro – Pescara: terza sfida stagionale con vista sulla Final Four

Il sorteggio ha riservato un incrocio affascinante: Vis Pesaro e Pescara si affrontano per la terza volta in stagione dopo due match molto tesi nella regular season. Il precedente allo stadio “Benelli”, lo scorso 13 novembre, fu fatale per gli abruzzesi che subirono la prima sconfitta stagionale, seguita da forti polemiche. Anche la gara di ritorno all’Adriatico finì con tensioni accese.

Ora, l’incrocio si fa ancora più importante: in palio c’è l’accesso alla fase finale dei playoff. Il Pescara di Baldini, in quanto testa di serie, avrà il vantaggio del ritorno in casa e passerà il turno anche in caso di parità nel punteggio aggregato. La Vis Pesaro, però, venderà cara la pelle nel suo stadio, con il pubblico pronto a spingere i biancorossi.