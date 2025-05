Messina in Serie D, Gatto: “La città deve essere orgogliosa di questi ragazzi”

Il Messina non è riuscito a salvarsi. Dopo la stagione più complicata degli ultimi anni, i giallorossi hanno perso il playout contro il Foggia, retrocedendo ufficialmente in Serie D. Il tecnico Antonio Gatto commenta con amarezza la partita, ma comunque afferma di non avere nulla da rimproverare alla squadra.

“Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, non sono stati affatto contratti. Abbiamo fatto la partita che dovevamo, costruendo le nostre palle gol, compreso il rigore, ma è andata così. Devono essere fieri di avere avuto un gruppo di uomini prima ancora che calciatori, come quelli del Messina, che durante tutta la stagione hanno lasciato da parte le problematiche. Siamo venuti a Foggia non pensando a quello che abbiamo passato in questi mesi, andando in campo a dare battaglia”, afferma.

“I ragazzi hanno onorato la maglia. Dall’altra parte c’era un’altra squadra con valori importanti – continua – . La città di Messina, anche nella retrocessione, deve essere orgogliosa di come questi ragazzi hanno difeso i colori sociali. Mi dispiace che non siano riusciti a regalare alla gente qualcosa di diverso. Fa parte del gioco, come sempre c’è uno che vince e uno che perde, lo sport è così. Non dobbiamo chiedere scusa perché abbiamo dato il massimo, offrendo tutto quello che avevamo dentro. E ora bisogna ripartire”.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA