Pillon: “La Juve Stabia può essere la mina vagante dei playoff”

Bepi Pillon, ex allenatore di Triestina e Pescara tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato degli ultimi sviluppi del campionato di Serie B, con le vittorie di Catanzaro e Juve Stabia ai danni di Cesena e Palermo nei playoff.

“Penso che Spezia e Cremonese siano le squadre più titolate, vuoi per l’organico di cui dispongono vuoi per il vantaggio derivante dalla posizione di classifica. Però i playoff sono un altro (mini) campionato, con tante variabili, e può capitare di tutto…”, afferma.

Pillon indica la possibile mina vagante dei playoff: “La Juve Stabia, a cui vanno fatti i complimenti per la promozione della passata stagione e poi per aver continuato a macinare risultati importanti anche in Serie B. Un grande plauso a tutti (allenatore, giocatori e società) per quanto stanno facendo”.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA