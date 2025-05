Juve Stabia – Palermo 1 – 0, le pagelle dei quotidiani

In cima ai colpevoli Baniya… ma anche tanti altri compagni. E non solo. I voti dei quotidiani consegnano la visione di un Palermo incapace di uscire dalla mediocrità ostentata per tutta la stagione. E la sconfitta contro la Juve Stabia non è stata un’eccezione in un’annata quantomeno… atipica.

I voti dei quotidiani

Il Giornale di Sicilia ‘premia’ solamente Ceccaroni e Audero. I voti: Audero 6; Diakité 5, Baniya 4, Ceccaroni 6; Pierozzi 5 (dal 45′ s.t. Vasic s.v.), Blin 4,5 (dal 34′ s.t. Le Douaron s.v.), Gomes 4,5 (dal 45′ s.t. Ranocchia s.v.), Di Francesco 4.5 (dal 34′ s.t. Di Mariano s.v.); Segre 4,5, Brunori 5; Pohjanpalo 4,5. Dionisi 4.

La Gazzetta è più generosa, c’è qualche sufficienza in più. Ecco i voti: Audero 6; Diakité 6, Baniya 5.5, Ceccaroni 6; Pierozzi 5.5 (dal 45′ s.t. Vasic s.v.), Blin 5.5 (dal 34′ s.t. Le Douaron 5.5), Gomes 6 (dal 45′ s.t. Ranocchia s.v.), Di Francesco 5.5 (dal 34′ s.t. Di Mariano 6); Segre 6, Brunori 6.5; Pohjanpalo 5. Dionisi 5.5.





Sul Corriere dello Sport, invece, pochi voti positivi per il Palermo. Ecco i voti: Audero 6; Diakité 6, Baniya 4.5, Ceccaroni 5; Pierozzi 4.5 (dal 45′ s.t. Vasic s.v.), Blin 5 (dal 34′ s.t. Le Douaron 5.5), Gomes 4.5 (dal 45′ s.t. Ranocchia s.v.), Di Francesco 4 (dal 34′ s.t. Di Mariano 6); Segre 4.5, Brunori 6; Pohjanpalo 6. Dionisi 4.

