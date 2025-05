Il Palermo che verrà tra incognite, scadenze e prestiti: la situazione dei contratti

Il futuro del Palermo è ancora tutto da scrivere. Dopo la prematura eliminazione dai playoff, si aprirà una fase di riflessione sui calciatori che hanno preso parte a questa stagione deludente e se ne deciderà il futuro. La situazione dell’organico non è delle più semplici: i contratti sono lunghi e onerosi, difficile operare una rivoluzione, che servirebbe per rinfrescare la rosa. In attesa dell’apertura del calciomercato, è facile prevedere che inizieranno presto le valutazioni sull’intera rosa, tra incognite, contratti in scadenza e rientri dai prestiti.

Portieri

La porta sarà uno dei nodi principali da sciogliere. Audero concluderà il suo prestito, ma il Palermo ha il diritto di riscatto sull’italo-indonesiano; il cartellino è di proprietà del Como. Sirigu, in scadenza il 30 giugno, è invece destinato a lasciare la Sicilia. Situazione diversa per Gomis, fermo ai box per quasi tutta la stagione ma ancora sotto contratto per un altro anno. Più incerta, invece, la posizione di Desplanches, che non è mai riuscito a imporsi come prima scelta ma è legato al club fino al 2028.

Difensori

In difesa si ripartirà con certezza da Magnani, arrivato a gennaio e sotto contratto fino al 2028, e da Ceccaroni, tra i più positivi della stagione e con altri due anni di contratto. Si valuterà il futuro di Baniya, per il quale il Palermo potrà esercitare il diritto di riscatto.





Rimangono sotto contratto anche Nikolaou, Diakité e Buttaro (rispettivamente fino al 2028, sempre 2028 e 2027), ma la loro permanenza non è affatto scontata. Possibili conferme per Lund e Pierozzi. Rientreranno dai prestiti Peda, Aurelio e Graves, con gli ultimi due che potrebbero essere riscattati da rispettivamente da Spezia e Zwolle.

Centrocampisti

A centrocampo i riflettori sono puntati su Claudio Gomes, già accostato a diversi club di Serie A nonostante un contratto fino al 2027. Segre è legato al Palermo fino al 2027 e sembra destinato a restare. Discorso diverso per Ranocchia, reduce da una stagione deludente ma con un accordo fino al 2028.

Blin dovrebbe restare in rosanero, è arrivato solo l’estate scorsa anche se non ha convinto del tutto, anche a causa di un infortunio. Il futuro di Verre – e soprattutto quello di Vasic – è ancora tutto da definire. Saric e Damiani faranno rientro dai rispettivi prestiti, ma entrambi potrebbero essere riscattati da Cesena e Ternana. Stulac è andato in prestito biennale alla Reggiana, quindi fino al termine del suo contratto col Palermo, che scade nel 2026.

Attaccanti

In avanti si ripartirà quasi certamente da Brunori e Pohjanpalo: il capitano ha rinnovato il contratto fino al 2028, mentre il finlandese è arrivato a gennaio con un importante investimento e un contratto quadriennale. Anche Le Douaron, sotto contratto fino al 2029 – e pagato circa 4 milioni di euro – dovrebbe restare.

Diverse invece le situazioni di Henry, Insigne, Di Francesco e Di Mariano: il primo è arrivato in prestito con diritto di riscatto e difficilmente rimarrà, mentre gli altri – legati al club fino al 2026 – potrebbero cercare sistemazione altrove nonostante contratti onerosi. Corona e Appuah faranno ritorno alla base, ma il loro futuro è un punto interrogativo. Fella, mandato in prestito alla Cavese, è in scadenza a giugno 2025.

La lista completa

🔴 In scadenza nel 2025

Sirigu – scadenza giugno 2025

Fella – scadenza giugno 2025

🟠 In scadenza nel 2026

Damiani – scadenza giugno 2026 (in prestito alla Ternana con obbligo di riscatto condizionato)

Di Francesco – scadenza giugno 2026

Di Mariano – scadenza giugno 2026

Gomis – scadenza giugno 2026

Insigne – scadenza giugno 2026

Saric – scadenza giugno 2026 (in prestito al Cesena con diritto di riscatto)

🟡 In scadenza nel 2027

Blin – scadenza giugno 2027

Buttaro – scadenza giugno 2027

Ceccaroni – scadenza giugno 2027

Corona – scadenza giugno 2027 (in prestito secco fino a giugno 2025)

Gomes – scadenza giugno 2027

Graves – scadenza giugno 2027 (in prestito con diritto di riscatto fino a giugno 2025)

Segre – scadenza giugno 2027

Verre – scadenza giugno 2027

🟢 In scadenza nel 2028

Diakité – scadenza giugno 2028

Magnani – scadenza giugno 2028

Peda – scadenza giugno 2028 (in prestito secco fino a giugno 2025)

Pierozzi – scadenza giugno 2028

Ranocchia – scadenza giugno 2028

Vasic – scadenza giugno 2028

Brunori – scadenza giugno 2028

🔵 In scadenza nel 2029

Appuah – scadenza giugno 2029 (in prestito secco fino a giugno 2025)

Desplanches – scadenza giugno 2029

Le Douaron – scadenza giugno 2029

Pohjanpalo – scadenza giugno 2029

⚪ I giocatori in prestito

Audero –in prestito dal Como con diritto di riscatto

–in prestito dal Como con diritto di riscatto Baniya – in prestito dal Trabzonspor con diritto di riscatto

– in prestito dal Trabzonspor con diritto di riscatto Henry – in prestito dall’Hellas Verona con diritto e obbligo di riscatto in caso di promozione in A

⚪ Chi rientra dal prestito

Appuah – prestito secco al Valenciennes (scadenza contratto 2029)

Aurelio – prestito con diritto di riscatto allo Spezia

Corona – prestito secco al Pontedera (scadenza contratto 2027)

Damiani – prestito con obbligo di riscatto condizionato

Graves – prestito con diritto di riscatto allo Zwolle

Peda – prestito secco alla Juve Stabia

Saric – prestito con diritto di riscatto al Cesena

Nespola – prestito secco al Flaminia

