Possanzini in rampa di lancio, il portiere: “È il più forte, gli auguro di vincere la Champions”

Davide Possanzini è senza dubbio uno dei nomi più caldi sul mercato per diverse squadre di Serie B. Dopo aver conquistato la salvezza alla guida del Mantova, il futuro del tecnico resta in bilico: il tecnico 49enne non è certo, infatti, di proseguire la sua avventura con il club lombardo. Le sue qualità, evidenziate nel corso della stagione, hanno attirato l’attenzione di numerose società, ma la dirigenza virgiliana spera ancora di trattenerlo.

A testimonianza del legame profondo costruito con l’ambiente, arrivano parole cariche di stima da parte del portiere del Mantova, Marco Festa, che ha dichiarato: “A prescindere da quello che deciderà di fare con la società, sarò sempre dalla sua parte. È l’allenatore più forte e l’uomo migliore che io abbia mai conosciuto nel mondo del calcio“.

Festa ha poi aggiunto: “Spero che resti con noi, perché dopo un anno di esperienza potremmo fare grandi cose. Ma fra qualche anno gli auguro di vincere la Champions”. Un attestato d’affetto che sottolinea quanto Possanzini sia riuscito a lasciare un segno non solo tecnico, ma anche umano.





