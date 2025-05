Favo convince tutti, le belle parole per l’ex Palermo: “È un maestro”

Massimiliano Favo continua a sorprendere. Dopo aver guidato l’Italia Under 17 alla conquista del titolo europeo a Cipro, superando il Portogallo in finale, il tecnico azzurro si prepara a sfidare nuovamente i lusitani. Questa volta l’occasione è la semifinale dell’Europeo di categoria, raggiunta grazie a un cammino impeccabile: tre vittorie su tre nella fase a gironi.

Il bilancio della sua avventura in panchina è decisamente positivo. Con una media di 2,02 punti a partita alla guida della Nazionale U17, Favo ha già conquistato l’Europeo nel 2024 e ha portato la squadra tra le prime quattro anche in questa edizione, confermando un rendimento di altissimo livello.

Il suo nome evoca anche bei ricordi tra i tifosi del Palermo, dove ha giocato dal 1989 al 1994. Da capitano, ha trascinato i rosanero alla vittoria del campionato di Serie C1 e della Coppa Italia di Serie C, battendo il Como in finale. Un periodo che ha lasciato un segno profondo nella storia del club.





A testimoniare il valore umano e tecnico di Favo arrivano anche le parole di Inacio, numero 10 della Nazionale: “Per me è un maestro. Mi ha insegnato che l’io conta sempre meno del noi”. La semifinale dell’Europeo U17 è in programma per questa sera, giovedì 29 maggio 2025, alle ore 20:30. In palio c’è un posto in finale contro la vincente dell’altra sfida tra Belgio e Francia.

LEGGI ANCHE

PALERMO, INZAGHI O VANOLI PER LA PANCHINA