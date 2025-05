Venezia, futuro incerto per Di Francesco: anche Pecchia tra le alternative

Il futuro di Eusebio Di Francesco resta incerto. Nonostante la retrocessione in Serie B con il Venezia, il tecnico gode ancora della stima della società e del direttore sportivo Antonelli, grazie alla natura del progetto a lungo termine degli arancioneroverdi. Tuttavia, non è scontato che si trovi un accordo per la sua permanenza in laguna.

In caso di separazione, uno dei nomi più caldi per la panchina del Venezia è quello di Fabio Pecchia. L’allenatore, reduce dall’esperienza al Parma — terminata con l’esonero lo scorso febbraio — è alla ricerca di una nuova sfida. Pecchia vanta due promozioni dalla Serie B alla Serie A: con la Cremonese nella stagione 2021-22 e con lo stesso Parma nel 2023-24.

Il Venezia, però, non è l’unica squadra della cadetteria interessata al tecnico. Pecchia è stato accostato anche al Monza, appena retrocesso, e al Palermo, che ha però virato su profili come Inzaghi e Vanoli per il dopo Dionisi.





