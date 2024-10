Palermo, altra multa del Giudice Sportivo: non c’entrano i tifosi

Il Palermo subisce l’ennesima multa dal giudice sportivo di Serie B ma questa volta non c’entrano i tifosi. Come riportato dal comunicato della Lega B, il club rosanero ha ricevuto un’ammenda di 3 mila euro a causa di un comportamento sbagliato di alcuni collaboratori.

Tali collaborati hanno rivolto “espressioni irriguardose” nei confronti del collaboratore della Procura Federale perché quest’ultimo li invitata a uscire dal campo in quanto non presenti in distinta.

LA NOTA





Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza nel recinto di giuoco di propri collaboratori non inseriti in distinta di gara che, alla richiesta di uscire dal recinto di giuoco, rivolgevano al collaboratore della Procura federale espressioni irriguardose.