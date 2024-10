34′ p.t. – Ammonito Ceccaroni per fallo su Galuppini.

33′ p.t. -Bella azione del Palermo che manda al tiro Henry che spreca tutto concludendo troppo alto.

32′ p.t. – Bel cross di Di Mariano che va sul fondo e la mette di sinistro: nessuna delle torri rosanero riesce a impattare il pallone dentro l’area.





26′ p.t. – Cross di Insigne da calcio d’angolo, sponda di Ceccaroni e tiro altissimo di Ranocchia.

22′ p.t. – Potenziale occasione per il Palermo: pressing riuscito di Insigne che recupera palla alto e mette dentro per Henry, che però non ci arriva per un soffio.

17′ p.t. – Il Palermo prova a farsi avanti con Henry e Nedelcearu sugli sviluppi di un calcio piazzato che però si conclude con un nulla di fatto.

12′ p.t. – Occasione per Fiori, lanciato da Aramu: bene Desplanches in uscita e in calcio d’angolo.

12′ p.t. – Possesso palla estenuante del Mantova, con passaggi orizzontali: il Palermo non affonda il pressing.

8′ p.t. – Potenziale occasione per il Mantova: cross dentro rinviato male da Diakité, ci pensa Nedelcearu a spazzare via prima dell’intervento di Mancuso.

5′ p.t. – Si vede anche il Palermo: dopo i primi minuti di possesso per i lombardi, si fanno vedere anche i rosa, che non si sono però ancora fatti pericolosi.

4′ p.t. – Possesso palla del Mantova dentro… la propria area di rigore. Il Palermo resta a guardare.

ORE 20.30 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo in completo nero attacca da destra verso sinistra. Il Mantova gioca in completo bianco con striscia obliqua rossa.

Un’occasione da non sprecare per il Palermo. La squadra di Dionisi gioca a Mantova e ha la possibilità, visti i risultati di chi ha già giocato, di accorciare sulle prime della classe. A partire dalle ore 20.30, la diretta testuale del match su Stadionews.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 20.30)

MANTOVA (4-2-3-1): 1 Festa; 24 Artioli, 87 De Maio (Cap.), 29 Cella, 6 Bani; 21 Trimboli, 20 Fedel; 14 Galuppini, 11 Fiori, 70 Aramu; 19 Mancuso.

A disposizione: 12 Sonzogni, 4 Solini, 5 Redolfi, 8 Burrai, 9 Debenedetti, 10 Wieser, 13 Brignani, 18 Ruocco, 23 Panizzi, 27 Maggioni, 28 Muroni, 30 Bragantini.

Allenatore: Possanzini.

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 8 Segre (Cap.), 6 Gomes, 10 Ranocchia; 11 Insigne, 20 Henry, 7 Di Mariano.

A disposizione: 12 Nespola, 77 Di Bartolo, 3 Lund, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 29 Peda.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Marinelli (Tivoli).

AA1: Palermo (Bari).

AA2: Scarpa (Reggio Emilia).

IV UFFICIALE: Turrini (Firenze).

VAR: Doveri (Roma 1).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

