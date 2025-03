Palermo, altro gol di Corona col Pontedera: ora sono 7 in stagione / VIDEO

Giacomo Corona continua il suo percorso di crescita con la maglia del Pontedera. L’attaccante di proprietà del Palermo ha segnato il suo settimo gol stagionale nella sfida pareggiata 1 – 1 contro l’Ascoli, mettendo a segno la sua seconda rete consecutiva. Dopo aver colpito anche nella gara precedente contro il Milan Futuro (anch’essa finita 1-1), il classe 2004 conferma di attraversare un buon momento di forma.

Nella partita contro l’Ascoli, Corona si è reso protagonista di diverse occasioni da rete, trovando infine il gol con un sinistro potente e preciso. Il giovane attaccante, in prestito secco dal Palermo, sta sfruttando al meglio la sua prima stagione tra i professionisti, con prestazioni sempre più convincenti.

Corona ha collezionato finora 31 presenze in campionato, di cui 16 da titolare, e ha realizzato 4 gol solo nel 2025, portando il totale stagionale a quota 7. Il suo contributo sta aiutando il Pontedera a mantenere una posizione tranquilla in classifica: la squadra è a metà graduatoria, con 8 punti di vantaggio sulla zona playout e soltanto 3 punti di distanza dal decimo posto, attualmente occupato dal Gubbio.





Il Palermo ha dimostrato di credere nel suo talento, rinnovandogli il contratto fino al 2027 e scegliendo per lui un prestito in Serie C per permettergli di maturare con continuità. I numeri e le prestazioni dicono che Corona sta rispondendo bene e, a fine stagione, tornerà in rosanero con maggiore esperienza e ambizioni.

Gli highlights (gol di Corona al minuto 1.52)

LEGGI ANCHE

PALERMO, BRUNORI PER SEMPRE ROSANERO