Il Palermo accoglie la Casa dei Giovani di Bagheria a Torretta / VIDEO

Il Palermo ha aperto le porte del centro sportivo di Torretta al gruppo di giovani della comunità Casa dei Giovani di Bagheria, ragazzi che stanno affrontando un difficile percorso di recupero dopo aver perso tutto a causa di gravi dipendenze.

L’incontro, organizzato come una sorpresa, ha regalato a questi ragazzi un momento di vicinanza e speranza: un tour del centro sportivo e un incontro emozionante con i giocatori rosanero, in un clima di ascolto, accoglienza e condivisione.

Un’esperienza toccante per entrambe le parti, che ha lasciato un segno profondo sia nei ragazzi che nella squadra. Un messaggio forte: nessuno deve essere lasciato indietro. Questo incontro sarà raccontato in uno speciale curato da Giovanni Di Marco, in onda domani, lunedì 24 marzo, alle ore 15 all’interno di Tgs Studio Sport.





