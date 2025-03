Eccellenza (girone A): l’Athletic Palermo batte il Misilmeri. Il Gela non molla

L‘Athletic Palermo continua a viaggiare spedito e vince il derby contro la Don Carlo Misilmeri: tre punti importanti per il club palermitano che vede sempre più vicino il traguardo promozione.

La gara

Primo tempo dominato da parte dell’Athletic, che riesce a fare gol con Zalazar, autore di un colpo di testa in area su cross di Concialdi. Padroni di casa sfortunati anche due legni colpiti, prima un palo di Spinola, poi la traversa di Concialdi. Nella ripresa il vantaggio viene consolidato con il gol di Micoli che approfitta di un errore in disimpegno del Misilmeri.

Classifica e prossimo turno

Il Gela però non è restato a guardare: nonostante manchino solo tre le partite, la compagine seconda in classifica continua a macinare punti e con la vittoria per 1 – 5 a San Vito Lo Capo rimane a soli 4 punti di distanza. L’Athletic è a quota 68 punti, il Gela insegue invece a 64.





Il prossimo potrebbe essere già un turno decisivo, dove a darsi battaglia saranno le prime quattro della classe. Gli inseguitori del Gela ospitano lo Sciacca (terzo), mentre l’Athletic Palermo giocherà in casa del San Giorgio Piana (quarto).