Palermo femminile, vittoria in casa del Matera. Pipitone: “Voglia di rivalsa dopo la scorsa sconfitta”

Il Palermo femminile vince con il risultato di 0 – 1 in casa del Matera Women. Grazie a questo risultato le rosanero guidate da Rosalia Pipitone si confermano al quinto posto del girone C di Serie C.

“Le ragazze hanno messo in campo spirito di sacrificio e voglia di rivalsa dopo la scorsa sconfitta. L’approccio alla gara è stato ottimo – ha dichiarato l’allenatrice rosanero – e ha dato lo sprint per ottenere il massimo. Da sottolineare l’esordio in Prima Squadra di Asia Ficalora, giovane portiere classe 2010. Questa è la testimonianza della volontà della Società di valorizzare calciatori e calciatrici del Settore Giovanile e Femminile rosanero”.

La prossima sarà una partita difficile per il Palermo: le rosa accoglieranno la Gelbison terza in classifica che è alla ricerca di punti importanti per la lotta per la promozione diretta.