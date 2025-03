Juventus, esonerato Thiago Motta. Al suo posto Igor Tudor / UFFICIALE

La Juventus esonera Thiago Motta e sceglie Igor Tudor per il finale di stagione: è ufficiale la scelta del club bianconero, che ha aspettato una settimana dopo la disfatta di Firenze per 3 – 0, ma anche lo 0 – 4 interno contro l’Atalanta.

L’eliminazione dalla Champions contro il Psv, quella dalla Coppa Italia contro l’Empoli (in casa) e le ultime due di campionato hanno inciso in maniera decisiva nella scelta del direttore Cristiano Giuntoli. Tra le causa principali ci sarebbero anche i precari rapporti che il tecnico italo-brasiliano avrebbe intrattenuto in questi mesi con i suoi calciatori.

Al suo posto arriva Igor Tudor, uno che la Juventus la conosce bene: Tudor ha giocato per la Juventus dal 1998 fino al 2007 (in mezzo un anno in prestito al Siena. Come allenatore invece, è stato il vice di Pirlo durante la stagione 2020/21.





IL COMUNICATO

Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento.