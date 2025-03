Athletic Palermo, Raciti: “Ancora tre partite per raggiungere l’obiettivo”

Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Club Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita vinta contro la Don Carlo Misilmeri, che ha permesso ai suoi di avvicinarsi ancora di più alla produzione in Serie D. Il club palermitano è infatti a +4 dal Gela a tre giornate dalla fine.

“Complimenti alla squadra perché la prestazione è stata maiuscola – ha detto Filippo Raciti -. Siamo stati bravi a gestire la partita nei 90 minuti: la squadra è stata solida ed equilibrata, voleva a tutti i costi la vittoria”.

“Ci sono ancora tre partite per raggiungere l’obiettivo – ha continuato il tecnico -, dobbiamo continuare con questo atteggiamento, con questa voglia e con questa determinazione. Fin quando non arriverà l’aritmetica dovremo lottare. Ringraziamo il nostro sponsor Escort Advisor per il sostegno”.





