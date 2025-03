Nations League, Germania – Italia: le formazioni ufficiali

Luciano Spalletti cambia diversi interpreti rispetto alla partita d’andata: per il ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania il ct si affida a Gatti, Buongiorno, Ricci e Maldini, calciatori che non erano partiti titolari nel match d’andata.

L’Italia deve riuscire nell’arduo compito di vincere a Dortmund: l’andata è finita 1 – 2 per i tedeschi, quindi in caso di vittoria con un gol di scarto per gli azzurri si andrebbe ai supplementari.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Schlotterbeck; Stiller, Goretzka; Sané, Musiala, Mittelstadt; Kleidienst





Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini, Kean.