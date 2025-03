Rosanero in nazionale: Pohjanpalo a secco, un gol subito per Desplanches

Altri due calciatori rosanero sono scesi in campo con le loro rispettivi nazionali. Si tratta di Sebastiano Desplanches e Joel Pohjanpalo, che nella serata del 21 marzo hanno rappresentato rispettivamente l’Italia Under 21 e la Finlandia.

IL RESOCONTO SU AUDERO E DIAKITÈ

La Finlandia di Pohjanpalo ha vinto 1 – 0 contro Malta in trasferta in una gara valida per le qualificazioni ai mondiali del 2026. Decisiva la rete segnata da Antman al 38′. L’attaccante del Palermo è rimasto a secco, ma ha avuto una grande occasione al 30′ con un colpo di testa, che è stato parato dal portiere avversario. Il bomber è stato sostituito al minuto 63. QUI GLI HIGHLIGHTS.





Desplanches ha giocato da titolare l’amichevole tra l’Italia Under 21 e l’Olanda. Gli Azzurri hanno perso 2 – 1 e il portiere del Palermo ha disputato soltanto il primo tempo, subendo senza colpe (anzi stava per fare un miracolo) la rete di Fitz-Jim. QUI GLI HIGHLIGHTS.

Pohjanpalo tornerà in campo con la Finlandia il 24 marzo, sempre per una gara di qualificazione ai mondiali, questa volta in casa della Lituania. Altra amichevole, invece, per Desplanches e l’Italia Under 21, che sfiderà la Danimarca a Cittadella il 24 marzo.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO E LA CRISI NEI FINALI DI PARTITA