Donati: “Palermo? In confusione. Spendere i soldi non significa avere subito risultati”

“Stagione rischia di essere fallimentare? Sì, soprattutto per gli investimenti che sono stati fatti a inizio stagione e nel mercato di gennaio. Il problema è che spendere i soldi non significa avere per forza subito dei risultati. C’è bisogno di un percorso”.

Sono le parole di Massimo Donati, ex centrocampista del Palermo intervistato da Tuttomercatoweb. Donati ha analizzato il periodo dei rosanero e detto la sua su Dionisi. “Un allenatore quando è in carica fa di tutto e cerca in tutte le maniere di tirarsi fuori dalle difficoltà, alla fine basta anche un attimo, una scintilla, una partita per cambiare tutto il percorso delle cose”.

Infine, l’ultimo posto playoff. “Il Bari ha avuto più regolarità, non ha avuto tutti i problemi. Il problema del Bari è che ha pareggiato tantissime partite. Il Palermo invece per la situazione che dicevo prima lo vedo un po’ più in confusione però poi ogni domenica poi dà dei verdetti diversi”.





