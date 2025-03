Palermo, grande Appuah in Francia: un gol da stropicciarsi gli occhi / VIDEO

Stredair Appuah sta trovando continuità di rendimento e prestazioni in Francia. L’attaccante di proprietà del Palermo ha segnato il secondo gol consecutivo con il Valenciennes (squadra di Serie C francese); una rete bellissima, da “stropicciarsi gli occhi”, per usare le parole di Alessio Dionisi.

Appuah ha segnato il gol del momentaneo 1 – 1 nella gara poi persa dal Valenciennes 2 – 1 contro il Digione. L’esterno offensivo ha visto il portiere fuori dai pali e ha fatto partire un gran tiro di sinistro dai 25 metri.

Si tratta del secondo gol consecutivo per Appuah, che la scorsa settimana aveva trovato la prima rete stagionale nella gara vinta contro il Sochaux. Il classe 2004 ha sempre giocato nelle ultime sette partite e sta crescendo di settimana in settimana. Il giovane talento tornerà al Palermo a fine stagione, una volta scaduto il prestito al Valenciennes.





Gli highlights (il gol di Appuah al minuto 1.30)

