Rosanero in nazionale: niente debutto per Audero, Diakité bene con il Mali

Sono cominciati gli impegni ufficiali con le nazionali per i giocatori rosanero. I primi due a scendere in campo, nella serata del 20 marzo, sono stati Emil Audero con l’Indonesia e Salim Diakité con il Mali.

Audero è rimasto in panchina per la gara persa 5 – 1 dall’Indonesia contro l’Australia, valida per le qualificazioni ai mondiali del 2026. Il c.t. Patrick Kluivert gli ha preferito Maarten Paes per tutti i 90 minuti.

Niente debutto, quindi, per il portiere del Palermo, che è alla sua prima chiamata con la nazionale indonesiana. Audero avrà un’altra chance il 25 marzo, in occasione di Indonesia – Bahrein, altra partita delle qualificazioni ai mondiali.





Diakité è stato invece impegnato per tutti i 90′ nella partita vinta 3 – 0 dal Mali contro Comore, valida sempre le qualificazioni ai mondiali del 2026. Il difensore è stato schierato da esterno destro della difesa a quattro.

Per il giocatore del Palermo si tratta di un ritorno in nazionale, visto che aveva saltato le gare di novembre: l’ultimo match giocato con il Mali risaliva al 15 ottobre. Il prossimo match è in programma il 24 marzo contro la Repubblica Centrafricana.

