Cittadella dello sport a Trapani, Antonini: “Tutto pronto. Manca la burocrazia”

Valerio Antonini, presidente del Trapani, è tornato a parlare del progetto per la costruzione della cittadella dello sport. Il patron ha puntato il dito contro la burocrazia, che a suo dire starebbe rallentando l’iter.

“Siamo pronti. Business Plan pronto e Project financing in via di definizione con Ernst & Young. Finanza raccolta. Manca la burocrazia. Ossia sapere se il terreno che ci era stato proposto sia effettivamente e finalmente utilizzabile o meno per questo. Altrimenti andremo laddove tutti questi problemi non ci sono e dove siamo sicuri che nessuna lettera anonima arriverà. E abbiamo tre ipotesi sul tavolo su cui stiamo ragionando. Speriamo di avere una risposta di qualsivoglia tenore da chi da mesi ci deve confermare cosa fare”, scrive Antonini su X.

Il progetto prevede dei costi compresi tra gli 85 e i 90 milioni di euro. È in programma la realizzazione di uno stadio da ventimila posti e di un palazzetto dello sport con una capienza di ottomila spettatori. Inoltre, verranno costruiti un albergo, un ristorante, un centro medico, campi da tennis e un laghetto artificiale.





