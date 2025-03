I bilanci ‘astronomici’ del City Group, tra sterline e satelliti: e il Palermo…

Le perdite sono diminuite rispetto all’anno precedente e i ricavi sono in crescita. È stato pubblicato il bilancio al 30 giugno 2024 del City Football Group e dall’analisi dei numeri astronomici di un’azienda in continua espansione emerge che il Palermo – uno dei 13 club della ‘galassia’ – rappresenta comprensibilmente solo una piccola parte del colosso finanziario.

Ricavi in crescita, le perdite restano elevate

City Group ha chiuso l’anno 2023/24 con una perdita di 91,9 milioni di sterline, in miglioramento rispetto al rosso di 112 milioni registrato nel periodo precedente. L’aumento dei ricavi e degli utili derivanti dalla cessione dei giocatori è stato compensato da un incremento delle spese operative.

Nel complesso, i ricavi del gruppo sono cresciuti di 56 milioni di sterline (+6,4%), trainati dai maggiori introiti da diritti TV, incassi da stadio e sponsorizzazioni. La solidità finanziaria del CFG è confermata da un patrimonio netto di 978,6 milioni di sterline (in crescita rispetto ai 695,6 milioni dell’anno precedente). Tuttavia, le perdite cumulative, dalla fondazione dell’azienda, si avvicinano al miliardo di sterline.





Il Manchester City è il ‘motore’ del CFG

Il CFG è ovviamente trainato dal club di punta dell’intero gruppo, il Manchester City. I Citizens hanno registrato un utile ante imposte di 74 milioni di sterline, grazie a ricavi record di 715 milioni. Si tratta del quarto anno consecutivo di utile per il Manchester City, un risultato sempre più raro nel calcio europeo, dove la sostenibilità economica è spesso una sfida.

Tuttavia, le prospettive per il 2024/25 indicano possibili difficoltà. Il club potrebbe mancare la qualificazione alla Champions League, ha investito pesantemente nel mercato di gennaio e ha subito un’eliminazione anticipata nel nuovo format della competizione europea.

Va inoltre considerato il processo in corso per le 130 violazioni delle norme finanziarie, che potrebbe portare a sanzioni come una penalizzazione di punti, multe o addirittura la retrocessione del Manchester City. Di conseguenza, il CFG rischia di superare la soglia del miliardo di sterline di perdite cumulative nel prossimo bilancio.

Il peso economico del Palermo

I ricavi complessivi del City Group sono stati di 933,1 milioni di sterline. Di questi, il 77% è stato generato dal Manchester City, mentre il Girona, sorprendente rivelazione della Liga spagnola, ha contribuito con 60 milioni e il New York City con meno di 50 milioni.

Il Palermo ha generato 18,5 milioni di sterline (circa 22 milioni di euro), incidendo per circa il 2% sui ricavi complessivi del gruppo. Il bilancio del City Group dedica diversi passaggi al club rosanero, definendolo “una delle squadre più popolari in Italia”.

Per quanto riguarda il campionato passato, si sottolinea che il Palermo ha consolidato la propria posizione in Serie B, classificandosi sesto nella stagione 2023/24 e qualificandosi ai playoff, dopo il nono posto della stagione precedente.

Investimenti, talenti e ambizioni globali

Per il futuro, il gruppo intende continuare a investire nelle comunità locali in cui è presente, puntando al tempo stesso a rafforzare il proprio marchio a livello globale.

Lo sviluppo dei giovani dell’Academy rimane un obiettivo strategico per tutti i club della’“galassia’, con l’obiettivo di far crescere talenti locali e offrire loro opportunità di competere a livello internazionale.

Il successo sul campo sarà determinante per la capacità del City Group di attrarre e trattenere partner globali e i giocatori più talentuosi. Questo risultato sarà perseguito fissando obiettivi ambiziosi ma realistici, sia per i calciatori che per i club.

